به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی از ثبت هشتمین مورد اهدای عضو استان در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام انسان‌دوستانه، جان سه بیمار کلیوی و کبدی استان را نجات داد.

علی افشانی افزود: اعضای بدن «فرناز حسن زاده» بانوی ۴۶ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد. وی با اشاره به اینکه این هشتمین مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری است، افزود: با ثبت این مورد، تاکنون بیش از ۱۵ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافته‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی همچنین با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو در سال‌های اخیر در میان خانواده‌های استان بیش از گذشته گسترش یافته است، گفت: روند اهدای عضو در آذربایجان‌غربی شتاب گرفته، به‌گونه‌ای که سال گذشته ۱۹ مورد و دو سال پیش ۳۴ مورد اهدای عضو در استان به ثبت رسیده است. بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار بیمار در کشور در انتظار دریافت عضو هستند، در حالی که سالانه تنها حدود ۸۰۰ نفر اقدام به اهدای عضو می‌کنند.