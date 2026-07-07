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بیش از ۵۱ هزار تردد مسافر در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در استان خوزستان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ تیر ماه ۵۱ هزار و ۵۴۵ تردد در مرزهای استان به ثبت رسید که از این میزان پایانه مرزی شلمچه با ثبت ۴۳ هزار و ۴۳۰ تردد، بیشترین سهم را در جابهجاییها داشته است که شامل ورود ۱۲ هزار و ۴۹ زائر ایرانی و خروج ۱۱ هزار و ۹۷۹ زائر ایرانی و همچنین ورود ۱۰ هزار و ۴۷۰ مسافر خارجی و خروج ۸ هزار و ۹۳۲ مسافر خارجی میباشد.
فواد غزیعلی افزود: در همین بازه زمانی، ۸ هزار و ۱۱۵ تردد نیز در پایانه چذابه به ثبت رسیده که سهم زائران ایرانی از این ترددها ۱ هزار و ۶۲۰ ورودی و ۲ هزار و ۴۵ خروجی بوده است و مسافران خارجی نیز ۲ هزار و ۲۳۰ نفر ورود و ۲ هزار و ۲۲۰ نفر خروج را در این مرز به ثبت رساندهاند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای عملیاتی این اداره کل در پایانههای مرزی تصریح کرد: با توجه به حجم قابلتوجه مسافران، تمامی زیرساختهای پایانههای مرزی تحت نظارت مستمر قرار دارند تا روند تردد با سهولت و ایمنی کامل صورت گیرد.
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