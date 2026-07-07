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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، از روند ساختوساز طرح ۱۴۱ واحدی نهضت ملی مسکن صداوسیمای استان یزد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی مقدم به همراه مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری، از روند ساختوساز طرح ۱۴۱ واحدی نهضت ملی مسکن صداوسیمای استان یزد بازدید کردند.در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح، مسائل و نیازهای زیرساختی، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در روند ساختوساز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای رفع مشکلات موجود صورت گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جریان این بازدید، با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته از سوی دستگاههای اجرایی، پیمانکار و عوامل طرح، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات، رفع موانع موجود و تکمیل طرح در چارچوب برنامه زمانبندی تأکید کرد.
طلائیمقدم همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرح مسکونی تأکید کرد.