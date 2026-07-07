به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی مقدم به همراه مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری، از روند ساخت‌وساز طرح ۱۴۱ واحدی نهضت ملی مسکن صداوسیمای استان یزد بازدید کردند.در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح، مسائل و نیاز‌های زیرساختی، موانع اجرایی و راهکار‌های تسریع در روند ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات موجود صورت گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جریان این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی، پیمانکار و عوامل طرح، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات، رفع موانع موجود و تکمیل طرح در چارچوب برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.

طلائی‌مقدم همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح مسکونی تأکید کرد.