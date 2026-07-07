به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آرش مصلح مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: چهار حلقه چاه برای تامین آب آشامیدنی شهرستان باشت حفاری شده که ۲ حلقه آن وارد مدار بهره‌برداری شد و ۲ حلقه دیگر در مرحله تجهیز است.

وی ادامه داد: با تکمیل عملیات تجهیز این چاه‌ها، آب آشامیدنی شهرستان باشت تا افق ۳۰ سال آینده تأمین می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد همچنین از آغاز عملیات تجهیز طرح تأمین آب کشاورزی اراضی باشت خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.

مصلح ادامه داد: عملیات تأمین و نصب تجهیزات شامل الکتروموتور، پمپ، تأسیسات مکانیکال و الکتریکال آن نیز به‌زودی آغاز می شود.

مصلح با اشاره به روند تأمین اعتبار این طرح بیان کرد: چهار هزار میلیارد ریال در سال گذشته به این طرح اختصاص یافت و امسال نیز ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بودجه ای و ماده ۵۶ برای ادامه عملیات اجرایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرحله دوم طرح آبرسانی کشاورزی امامزاده جعفر و خان‌احمد نیز امسال آبگیری شده و آب‌اندازی آزمایشی ایستگاه پمپاژ مرحله نخست آن انجام می‌شود.