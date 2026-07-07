مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت زارچ: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری رهبر شهیدامت، یک گروه از نیرو‌های جهادی و خادمان موکب‌های شهرستان زارچ با یک دستگاه اتوبوس به مدت سه روز به مشهد مقدس اعزام شدند.

اعزام جهادگران زارچی به مشهد برای خدمت‌رسانی به عزاداران رهبر شهیدامت

اعزام جهادگران زارچی به مشهد برای خدمت‌رسانی به عزاداران رهبر شهیدامت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مطهری نسب گفت:همزمان با برگزاری مراسم عزاداری رهبر شهیدامت، یک گروه از نیرو‌های جهادی و خادمان موکب‌های شهرستان زارچ با یک دستگاه اتوبوس به مدت سه روز به مشهد مقدس اعزام شدند تا در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران ایفای نقش کنند.

وی افزود:این گروه متشکل از موکب‌دارانی است که در طول جنگ رمضان با برپایی موکب‌های مردمی در سطح شهرستان زارچ، خدمات فرهنگی و پذیرایی را به شهروندان ارائه می‌کردند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت زارچ گفت: لازم به ذکر است خادمان اعزامی در مشهد مقدس نیز با استقرار در موکب‌های پیش‌بینی‌شده، در زمینه پذیرایی، اسکان و ارائه خدمات مورد نیاز عزاداران رهبر شهید به فعالیت خواهند پرداخت.