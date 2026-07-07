پخش زنده
امروز: -
مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت زارچ: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری رهبر شهیدامت، یک گروه از نیروهای جهادی و خادمان موکبهای شهرستان زارچ با یک دستگاه اتوبوس به مدت سه روز به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مطهری نسب گفت:همزمان با برگزاری مراسم عزاداری رهبر شهیدامت، یک گروه از نیروهای جهادی و خادمان موکبهای شهرستان زارچ با یک دستگاه اتوبوس به مدت سه روز به مشهد مقدس اعزام شدند تا در مسیر خدمترسانی به زائران و عزاداران ایفای نقش کنند.
وی افزود:این گروه متشکل از موکبدارانی است که در طول جنگ رمضان با برپایی موکبهای مردمی در سطح شهرستان زارچ، خدمات فرهنگی و پذیرایی را به شهروندان ارائه میکردند.
مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت زارچ گفت: لازم به ذکر است خادمان اعزامی در مشهد مقدس نیز با استقرار در موکبهای پیشبینیشده، در زمینه پذیرایی، اسکان و ارائه خدمات مورد نیاز عزاداران رهبر شهید به فعالیت خواهند پرداخت.