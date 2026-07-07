تا ساعاتی دیگر، ورود پیکر مطهر امام مجاهد شهید به عراق

تا ساعاتی دیگر، ورود پیکر مطهر امام مجاهد شهید به عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) تا ساعاتی دیگر از طریق فرودگاه بین المللی نجف اشرف با استقبال مسئولان عالی رتبه ، شخصیت های سیاسی و مذهبی وارد کشور عراق خواهد شد.

پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) فردا صبح چهارشنبه هفدهم تیر ماه در شهر مقدس نجف و حرم مطهر امیرمومنان حضرت امام علی (ع) و فردا عصر در شهر مقدس کربلا و حرم‌های مطهر حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) و با حضور مردم کشور عراق و عزاداران حسینی تشییع خواهد شد.