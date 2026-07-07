امسال 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کامیاران زیر کشت محصول نخود رفته و از این میزان ۶ هزار هکتار به کشت پاییزه و ۵ هزار هکتار به کشت بهاره اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران از آغاز برداشت مکانیزه نخود پاییزه در مزارع شهرستان کامیاران خبر داد و گفت : این محصول، نقش مهمی در افزایش تولید و پایداری امنیت غذایی منطقه ایفا می‌کند.

کمال رستمی با اشاره به سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و اجرای الگوی کشت، اظهار کرد: نخود یکی از محصولات مناسب در تناوب کشت گندم است و کشت پاییزه آن به‌صورت انتظاری انجام می‌شود که به دلیل بهره‌گیری از بارش‌های پاییز و زمستان، عملکرد به‌مراتب بالاتری نسبت به کشت بهاره دارد.

وی تصریح کرد: میانگین عملکرد نخود بهاره حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم در هر هکتار است، در حالی که این میزان در کشت مکانیزه پاییزه به حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، بهره‌گیری حداکثری از نزولات جوی، انجام کشت به‌صورت مکانیزه با استفاده از دستگاه بذرکار، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، برداشت زودهنگام و امکان برنامه‌ریزی مناسب برای کشت بعدی را از مهم‌ترین مزایای کشت پاییزه نخود برشمرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برداشت این محصول نیز به‌صورت مکانیزه و با استفاده از کمباین انجام می‌شود و عملکرد نخود پاییزه در مقایسه با کشت بهاره، دو تا دو و نیم برابر بیشتر است.

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ده هزار تن نخود از سطح مزارع شهرستان کامیاران برداشت شود.