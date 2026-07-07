به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، حاج مرتضی صفدری زاده مدیرکاروان هئیت جانثاران حسینی خانقاه گفت:هیئت جانثاران حسینی خانقاه با اعزام ۶۰ نفر به مشهدالرضا و تعدادی موکب دار و خادم امام رضا (ع) خواست که سهمی هم در حماسه ملی تشیع قائد امت داشته باشند.

صفدری زاده افزود: انشاالله قرار است خادمان و موکب داران با استقرار و اسکان در بیت الزهراء، به زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خدمت رسانی کنند.