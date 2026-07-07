\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u062d\u0627\u06cc \u06f2\u06f3\u06f3 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0645\u0632\u0627\u0631\u0632 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\n\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u0633\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062e\u0641\u06cc\u060c \u0628\u0631\u0642 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u06cc\u0628 \u0633\u0648\u062f\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0622\u0646 \u0628\u0631 \u062f\u0648\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f:\u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u0634\u06a9\u0648\u06a9 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f3\u06f0\u06f0\u06f0\u06f5\u06f1\u06f2\u06f1 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0648 \u067e\u0627\u062f\u0627\u0634 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n