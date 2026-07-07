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ظرفیت ویژه ریلی برای بازگشت زائران طبسی از مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در پی درخواست مسئولان طبس و شهروندان این شهرستان برای تسهیل بازگشت زائران شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید، با پیگیریهای سرپرست اداره کل راه آهن شرق و مساعدت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دو سالن به ظرفیت قطار مشهد ـ یزد اختصاص یافت.
این دو سالن ویژه به منظور جابهجایی و بازگشت همشهریان طبسی حاضر در مراسم تشییع در نظر گرفته شده است و قطار مشهد ـ یزد روز پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ از مشهد مقدس به سمت طبس حرکت خواهد کرد.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت این قطارها از طریق نمایندگیهای مجاز فروش بلیت، آژانسهای گردشگری و همچنین سامانهها، درگاههای اینترنتی و اپلیکیشنهای رسمی فروش بلیت قطار اقدام کنند.
این اقدامات با هدف تسهیل بازگشت و تردد ریلی زائران طبسی و پاسخگویی به درخواستهای مردمی، با هماهنگی و همکاری راهآهن شرق و راهآهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.