به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، عصمت محمددوست با اشاره به واژگونی جت‌اسکی در انزلی گفت: دو مرد بومی که در محدوده روستای کوچک محله سوار یک دستگاه جت اسکی بدون مجوز تردد شده بودند دچار حادثه شدند.

وی افزود: یکی از سرنشینان جوانی ۳۰ ساله که جلیقه نجات نپوشیده بود در این حادثه جان خود را از دست داد.

فرماندار بندر انزلی با با بیان اینکه این حادثه در فاصله ۹۰۰ متری از ساحل رخ داده بود، گفت: به دلیل دوری از خط ساحلی، امکان امدادرسانی مؤثر توسط نجات غریق‌ها وجود نداشت.

عصمت محمددوست با اشاره به حضور به موقع نیرو‌های امدادی، افزود: با هماهنگی فرمانداری، هیئت نجات غریق شهرستان، اداره بنادر و دریانوردی گیلان، مرزبانی و سایر نیرو‌های امدادی پای کار آمدند، اما متأسفانه یکی از سرنشینان در این حادثه جان باخت.

وی گفت: جسد این جوان امروز در فاصله ۴ کیلومتری محل حادثه از آب بیرون کشیده و به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

فرماندار بندرانزلی از شهروندان و مسافران خواست توصیه‌های ایمنی و هشدار‌های دریایی را جدی بگیرند و از فعالیت با شناور‌های غیرمجاز خودداری کنند.