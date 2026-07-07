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دولت برزیل به آمریکا درباره اقدامات فرامرزی علیه این کشور هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این هشدار در پی قرار گرفتن دو گروه تبهکار برزیل در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و احتمال استفاده واشنگتن از این تصمیم برای توجیه اقدامات فرامرزی از جمله توسل به نیروی نظامی در خاک برزیل صادر شد.
دولت آمریکا مدعی شد این دو گروه برزیلی را به جرم تجارت مواد مخدر درفهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
لو لا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل این تصمیم آمریکا را غیر قانونی اعلام کرد.
در همین راستا، وزیر امور خارجه برزیل هم، در نامهای به مجلس این کشور هشدار داد که این طبقهبندی میتواند برای توجیه اقدامات فرامرزی علیه نهادهای برزیلی مورد استفاده قرار گیرد.