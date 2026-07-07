مهر و موم ۳ رستوران سنتی متخلف در خرمآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان گفت: ۳ رستوان سنتی که نسبت به رفع معایب و تخلفات صنفی اخطار داده شده اقدام نکرده بود مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در راستای طرحهای نظارتی با هدف ساماندهی و نظارت بر فعالیت صنوف، از چندین واحد صنفی در سطح شهرستان خرمآباد بازدید کردند.
در این طرح نظارتی، ۳ واحد رستوران سنتی که پیشتر بهدلیل احصای برخی معایب و تخلفات صنفی، اخطاریههای لازم را دریافت کرده بودند، مورد بازرسی مجدد قرار گرفتند.
با توجه به بیتوجهی متصدیان این واحدهای صنفی به اخطارهای قانونی ابلاغشده و عدم رفع معایب موجود، مأموران پلیس اماکن با هماهنگی قضایی، نسبت به مهر و مو این ۳ واحد اقدام کردند.
پروندههای تشکیلشده برای متخلفان این واحدها، جهت سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع قضایی ارسال شد.
پلیس استان لرستان در پایان با تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی در سطح بازار و اماکن عمومی، به همه متصدیان صنوف هشدار داد که رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی الزامی است و پلیس در راستای حفظ حقوق شهروندان و قانونمداری، با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.