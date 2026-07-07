سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد که لندن پایتخت انگلیس، آسیب پذیرترین شهر در جهان توسعه‌یافته در برابر تهدید ماشینی شدن کارهاست (اتوماسیون) است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی تلگراف با درج این مطلب نوشت: طبق یک گزارش جدید، لندن آسیب‌پذیرترین شهر در جهان توسعه‌یافته در برابر حمام خون مشاغل هوش مصنوعی است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داد که پایتخت انگلیس، بیش‌ترین سهم از مشاغل تحت تهدید هوش مصنوعی مولد را دارد به طوری که هم اکنون یا در آینده نزدیک از هر چهار شغل، سه شغل در معرض خطر قرار دارند.

به نوشته این نشریه، این میزان از سایر شهر‌های جهان توسعه‌یافته از جمله قطب‌های اقتصادی بزرگ آمریکا، نیویورک و سانفرانسیسکو و همچنین پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس و برلین، بیش‌تر است.

انتظار می‌رود لندن به دلیل سهم بالای مشاغل در امور مالی، خدمات حرفه‌ای و صنایع خلاق، به ویژه تحت تأثیر پیشرفت‌های این فناوری قرار گیرد.

با روی آوردن شرکت‌ها به ابزار‌هایی برای استفاده در زمینه‌هایی از توسعه نرم‌افزار گرفته تا خدمات مشتری، پذیرش هوش مصنوعی به سرعت در حال افزایش است.

بسیاری نیز در حال آزمایش عوامل هوش مصنوعی‌اند که می‌توانند تعدادی از وظایف پیچیده را انجام دهند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دریافت که سه چهارم مشاغل در لندن به شدت در معرض هوش مصنوعی‌اند، به این معنی که بیش از نیمی از وظایف روزانه آن‌ها می‌تواند از سوی یک ربات انجام شود.

طبق گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، نزدیک پنج میلیون نفر در لندن شاغلند. این بحران به ویژه در بخش خدمات مالی غالب پایتخت حاد است و نقش‌های اداری تکراری یقه سفید در معرض خطر ویژه اتوماسیون قرار دارند.

این در حالی است که دفتر مسئولیت بودجه در انگلیس هشدار داده که سه میلیون و چهارصد هزار نفر در سراسر بریتانیا ممکن است به دلیل هوش مصنوعی در دهه آینده شغل خود را از دست بدهند.

این نهاد ناظر مالی هشدار داده است که حدود ۱۰ درصد از نیروی کار کشور تا سال ۲۰۳۶ ممکن است در معرض جایگزینی هوش مصنوعی قرار گیرند.

آن‌ها افزودند که سی درصد دیگر، یا حدود ۱۰.۲ میلیون نفر احتمالاً ظرف یک دهه شاهد تکمیل کار خود از سوی هوش مصنوعی خواهند بود زیرا این فناوری به سرعت توسعه می‌یابد و وظایف کارگران را انجام می‌دهد. چهار شرکت بزرگ حسابداری در انگلیس همگی اعلام کرده‌اند که تعداد کارمندان جوان خود را کاهش می‌دهند، زیرا هوش مصنوعی می‌تواند کار‌هایی را که معمولاً از سوی فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود، تکمیل کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد: مناطقی که تمرکز بالایی بر اشتغال در صنایعی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور مالی و آموزش و مشاغلی که از وظایف شناختی و غیر روتین استفاده می‌کنند، دارند، بیش‌تر در معرض هوش مصنوعی قرار می‌گیرند.

این اندیشکده مستقر در پاریس همچنین دریافت که بریتانیا یکی از بالاترین موارد مواجهه با هوش مصنوعی را در بین ۳۸ کشور عضو این سازمان دارد و تنها پس از لوکزامبورگ قرار دارد.

این تحقیق نشان داد که نزدیک هفتاد درصد از مشاغل در سراسر بازار کار بریتانیا «به شدت در معرض» هوش مصنوعی‌اند.

این یافته‌ها به نگرانی‌هایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را که برای یافتن کار تلاش می‌کنند، تشدید می‌کند، زیرا شرکت‌ها استخدام در سطح ورودی را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری بیش‌تری در هوش مصنوعی انجام می‌دهند.

صادق خان شهردار لندن، اوایل امسال هشدار داد که اگر هوش مصنوعی به درستی کنترل نشود، می‌تواند «عصر جدیدی از بیکاری گسترده» را رقم بزند

. صادق خان در سخنرانی سالانه خود در «منشن هاوس» گفت که هوش مصنوعی در معرض خطر تبدیل شدن به «سلاحی برای نابودی گسترده مشاغل» است و خواستار اقدام برای بهره‌برداری از پتانسیل این فناوری شد تا بتوان از آن برای «تحول مثبت» استفاده کرد.

سخنگوی شهردار لندن روز سه‌شنبه گفت: شهردار معتقد است که هوش مصنوعی فرصت‌های واقعی، از تحریک رشد اقتصادی گرفته تا بهبود خدمات عمومی را ارائه می‌دهد، اما چالش‌های جدیدی از جمله تأثیر بالقوه بر بازار کار لندن را نیز به همراه دارد.

صادق خان در اوایل امسال، گروه ویژه هوش مصنوعی و مشاغل لندن را برای بررسی چگونگی تغییر شکل کار در پایتخت از سوی هوش مصنوعی تأسیس کرد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد که شواهد مربوط به تأثیر هوش مصنوعی بر بازار‌های کار محلی تازه در حال ظهور است، اما هشدار داد که ممکن است در آینده، با پیشرفت فناوری و توسعه استفاده از (مدل‌های زبانی بزرگ) از سوی شرکت‌ها، تأثیر قوی‌تری داشته باشد.

همچنین هشدار داده شده است که تفاوت‌های منطقه‌ای در مواجهه با مشاغل هوش مصنوعی می‌تواند شکاف‌های موجود شهری-روستایی در درآمد‌ها و نتایج بازار کار را تشدید کند.

نگرانی‌ها در مورد افزایش سطح بیکاری در حالی مطرح می‌شود که آمار این اندیشکده نشان می‌دهد نرخ بیکاری بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۶ میلادی، نیم درصد افزایش یافته است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که با کاهش رشد اشتغال، نشانه‌های تضعیف بازار کار انگلیس آشکارتر شده است.