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فرمانده انتظامی آرادان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق ۲۵۰ سیسی به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ یدالله گلیوری گفت: ماموران بخش انتظامی آرادان حین گشتزنی به یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سیسی مشکوک شدند و راکب آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی تخصصی، مشخص شد موتورسیکلت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی است که کارشناسان ارزش آن را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی آرادان افزود: موتورسیکلت توقیف و راکب آن به مراجع قضایی معرفی شد.