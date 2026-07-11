به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ یدالله گلیوری گفت: ماموران بخش انتظامی آرادان حین گشت‌زنی به یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی مشکوک شدند و راکب آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی تخصصی، مشخص شد موتورسیکلت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی است که کارشناسان ارزش آن را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی آرادان افزود: موتورسیکلت توقیف و راکب آن به مراجع قضایی معرفی شد.