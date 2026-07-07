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وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان، امروز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵، با حضور میلیونی مردم عزادار از مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم با شکوهی کم نظیر تشییع شد و جمعیت انبوه با سردادن شعار‌های «انتقام، انتقام»، حمایت قاطع خود را از آرمان‌های انقلاب اعلام کردند. شهر قم امروز صحنه‌ی تجلی عشق و وفاداری کم نظیر مردم ایران بود. عزاداران با حمل تصاویر آقای شهید ایران و پرچم‌های ایران، در سوگ از دست دادن رهبر شهید انقلاب، اشک ماتم ریختند و عزاداری کردند.
عکاس :علی اصغر یوسفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ - ۲۰:۲۸
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: شهر قم ، مسجد جمکران ، جمکران
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