به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسین عرب گفت: ماموران پلیس دامغان با همکاری اداره صمت، به انبار نگهداری آرد یکی از واحدهای صنفی مشکوک شدند و پس از هماهنگی لازم، بازرسی از محل را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، یک تن و ۳۲۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی دامغان تصریح کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و فرد متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.