پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: تاکنون سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی ۲۲ هزار و ۴۷۲ نوآموز بدو ورود به دبستان شامل ۹۹ درصد در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جهانگیر عبدی گفت: تاکنون ۲۲ هزار و ۴۷۲ نوآموز بدو ورود به دبستان در استان برای سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموز نامنویسی کردهاند.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار دریافتی از ثبت احوال گیلان، ۲۲ هزار و ۶۷۲ نوآموز استان باید در سال تحصیلی جاری زیر پوشش طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی قرار گیرند، از خانوادههای نوآموزان جامانده خواست تا هر چه سریعتر برای نوبتگیری نوآموز خود در این طرح اقدام کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان، سنجش سلامت نوآموزان برای ثبت نام در مدارس را ضروری دانست و افزود: توانمندیها و ظرفیتهای دانشآموزان برای ارتقاء سطح یادگیری و بالا بردن عملکرد بهینه فردی، اجتماعی و تحصیلی با هدف پیشگیری از افت تحصیلی در آینده و ترک تحصیل آنان از مزایای طرح سنجش آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است.