تمامی دستگاه‌ های اجرایی، ادارات، بانک‌ ها و مراکز خدماتی استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۷ تیر مطابق روال عادی فعال خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در روز پنجشنبه ۱۸ تیر، تمامی دستگاه‌ های اجرایی، ادارات، بانک‌ ها، مراکز خدماتی و واحدهای ارائه‌ دهنده خدمات عمومی در روز چهارشنبه ۱۷ تیر مطابق روال عادی به فعالیت خود ادامه می دهند و خدمات‌ رسانی به شهروندان بدون وقفه انجام خواهد شد.

بر این اساس، تنها مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیر تعطیل خواهند بود.

در پایان این اطلاعیه از مردم شریف استان برای همراهی و همکاری صمیمانه در برگزاری هرچه باشکوه‌ تر این مراسم قدردانی شده است.