معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد، از اعزام کاروان بزرگ ۱۰۰۰ نفری جهادگران و موکب‌داران یزدی به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ جوکار، اظهار داشت: در پی اعلام فراخوان برای حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، سپاه الغدیر استان یزد با بسیج تمامی ظرفیت‌های خود، مقدمات حضور فعال خادمان و جهادگران استان یزد را فراهم کرد.

وی افزود: این کاروان متشکل از ۱۰۰۰ نفر از جهادگرانِ مخلص و موکب‌دارانِ باسابقه یزدی است که با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهید و همچنین خدمت‌رسانی به خیل عظیم زائران و دلدادگانِ شرکت‌کننده در مراسم تشییع، به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات شایسته به زائران، ۸ موکب بزرگ یزدی در نقاط مختلف شهر مشهد مستقر شده‌اند. این موکب‌ها با استقرار تجهیزات لازم و به‌کارگیری نیرو‌های جهادی، آماده‌اند تا در زمینه‌های اسکان، پذیرایی و خدمات فرهنگی به خیل زائران خدمت‌رسانی کنند.

سرهنگ جوکار در پایان ضمن تأکید بر روحیه ایثار و خدمت‌رسانی بی‌وقفه بسیجیان یزدی، خاطرنشان کرد: این خدمت‌رسانی تا پایان مراسم و بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و افتخار موکب‌داران ما این است که در این لحظات تاریخی، خادمی زائران شهید راه حق را بر عهده دارند.