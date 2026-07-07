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همزمان با تشییع رهبر شهید پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد مقدس برافراشته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد مقدس، گفت: این پرچم با ارتفاعی حدود ۱۴ متر، شب قبل از مراسم تدفین و با حضور گسترده مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور مشهد نصب و برافراشته خواهد شد تا پیام خونخواهی و تظلمخواهی امت اسلامی را به گوش جهانیان برساند.
جاوید کیانی افزود: این نماد عاشورایی و انقلابی، فریاد رسای آزادیخواهان، حقطلبان و عدالتجویان جهان برای انتقام خون پاک رهبر شهید است و میدان بیتالمقدس مشهد در شب قبل از تدفین، میزبان دلدادگانی خواهد بود که حماسهای ماندگار را رقم خواهند زد.
وی ادامه داد: پرچم «یا لثارات الحسین (ع)» در میدان بیتالمقدس، در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، همزمان با آئین تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر رهبر شهید مسلمانان جهان، آیتالله العظمی خامنهای، برافراشته می شود.