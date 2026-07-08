۷۳۶ خدمت حقوقی، برگزاری میزهای مشاوره، ارجاع پرونده‌ها به وکلای نیکوکار و اجرای دوره‌های آموزشی، بخشی از خدمات حقوقی کمیته امداد استان اصفهان به مددجویان و نیازمندان در بهار سال جاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد کرانی مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با تشریح عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری در حوزه حقوقی گفت: در این مدت، این تعداد خدمت حقوقی به جامعه هدف ارائه شد و میز خدمت حقوقی با حضور کارشناسان و مشاوران متخصص برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات حقوقی مددجویان برپا شد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت وکلای نیکوکار افزود: در حال حاضر ۳۷ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان همکاری دارند و پیگیری پرونده‌های حقوقی مددجویان را به صورت حمایتی بر عهده گرفته‌اند. همچنین در این مدت ، ۱۰ پرونده مددجویی از طریق کانون وکلا و مراکز مرتبط برای انجام امور حقوقی و قضایی ارجاع شده است.

جواد کرانی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این نهاد، ادامه داد: در این مدت، ۹ دوره آموزشی با موضوعات حقوقی برگزار شد و ۱۱۰۰ نفر از مددجویان و خانواده‌های تحت حمایت در این دوره‌ها شرکت کردند تا با حقوق قانونی و شیوه‌های پیگیری مطالبات خود آشنا شوند.

مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان، مشاوره حقوقی را از راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز اختلافات و مشکلات قضایی دانست و گفت: در سه‌ماهه نخست سال، ۵۵۵ مورد مشاوره حقوقی به مددجویان ارائه شد و کمیته امداد با توسعه خدمات تخصصی، تقویت همکاری با وکلای نیکوکار و گسترش مراکز نیکوکاری حقوقی، دسترسی خانواده‌های تحت حمایت به خدمات حقوقی را تسهیل می‌کند.