کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با اجرای پویش بدرقه آفتاب و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و مردمی، زمینه‌ساز حضوری منسجم و باشکوه در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛خورشید انقلاب، پس از سال‌ها هدایت، مجاهدت و پرچمداری عزت و استقلال ایران اسلامی، اینک بر دوش امتی بدرقه می‌شود که راه او را ادامه مسیر خود می‌داند. در چنین روزهای سرنوشت‌سازی، مساجد؛ همان سنگرهای همیشگی انقلاب، بار دیگر به کانون جوشش ایمان، همبستگی و حضور مردمی تبدیل شده‌اند و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با طراحی و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی، خود را برای خلق یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های مردمی این وداع تاریخی آماده کرده‌اند.

هر محله، صحنه‌ای از «بدرقه آفتاب»

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با شعار «بدرقه آفتاب» از تمامی کانون‌های فرهنگی هنری، هیئات مذهبی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالان فرهنگی و اجتماعی دعوت کرده است تا با سیاه‌پوش کردن معابر، نصب پرچم‌ها و بنرهای مناسبتی، فضاسازی محیطی و برپایی موکب‌های مردمی، حال و هوای محلات را به بخشی از آیین باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی تبدیل کنند.

هدف از این طرح، آن است که هر مسجد، هر کوچه و هر محله، سهمی در خلق حماسه‌ای ملی داشته باشد و مردم، پیش از حضور در مراسم تشییع، عطر همدلی و ارادت را در جای‌جای شهرها و روستاهای استان به نمایش بگذارند.

عطر قرآن در سوگ خورشید انقلاب

همزمان با ایام وداع وبدرقه امام مجاهد شهید تا ۱۸ تیرماه، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر استان میزبان محافل نورانی انس با قرآن کریم است.

این محافل با حضور قاریان ممتاز استانی و شهرستانی و با نیت اهدای ثواب تلاوت‌ها به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌شود تا آیات الهی، مرهم دل‌های داغدار و پیام‌آور استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی باشد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان نیز به‌منظور حمایت از این حرکت قرآنی، بر اساس گزارش‌های ارسالی، تا سقف ۲۰ میلیون ریال از اجرای هر برنامه پشتیبانی خواهد کرد.

«هر مسجد، یک کاروان»؛ حرکت منظم برای حضوری تاریخی

یکی دیگر از برنامه‌های شاخص این پویش، اجرای طرح «هر مسجد یک کاروان خودرویی» است.

بر اساس این طرح، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با ثبت‌نام و سازماندهی علاقه‌مندان، کاروان‌های محله‌محور را برای حضور در آیین وداع و تشییع تشکیل می‌دهند تا حضور مردم استان اصفهان با نظم، انسجام و شکوه بیشتری رقم بخورد.

ستاد هماهنگی نیز با ارائه اطلاعات مربوط به مسیرهای تردد، محل‌های اسکان و هماهنگی‌های اجرایی، زمینه اعزام منظم زائران را فراهم خواهد کرد.

موکب‌های مساجد؛ روایت دیگری از فرهنگ خدمت

در امتداد فرهنگ ناب خدمت‌رسانی که در راهپیمایی عظیم اربعین جلوه‌ای جهانی یافته است، طرح «هر مسجد یک موکب میزبان» نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری مستقر در مسیر حرکت کاروان‌ها با برپایی موکب‌های پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات رفاهی، میزبان عاشقان ولایت خواهند بود تا فرهنگ مواسات، ایثار و خدمت، این بار در بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوه‌ای تازه بیابد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان همچنین با دعوت از مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان برای مشارکت گسترده در این حرکت تاریخی تأکید کرده است که «بدرقه آفتاب» تنها یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه تجلی دوباره پیوند عمیق مردم با ولایت، نمایش وحدت ملی و عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.