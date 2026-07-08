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در ادامه اجرای طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید، ۳۵۲ مرکز تجاری، ۸ مجتمع بینراهی و ۶۳ اداره و بانک مورد بازدید و پایش مصرف قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت: از ششم تا یازدهم تیرماه ، ۳۵۲ مرکز تجاری، ۸ مجتمع بینراهی و ۶۳ اداره و بانک مورد بازدید و پایش مصرف قرار گرفتند.
مرادی افزود: همچنین ۷۸ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر انجام شد و در راستای مدیریت بار، ۲۴۲ دستگاه چراغ در معابر اصلی، ۶۷ دستگاه چراغ در معابر جادهای و تونلها و ۵۷ دستگاه چراغ در پارکها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی تعدیل بار شدند.
وی با اشاره به اجرای ۹۹۰ مورد اصلاح یا جمعآوری چراغها و مظاهر بدمصرفی در روز تأکید کرد: طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با هدف کاهش مصرف غیرضروری، مدیریت بار شبکه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.