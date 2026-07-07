به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کشاورزان منطقه چند روزی است مشغول برداشت خوشه‌های طلایی گندم هستند که امسال به سبب شرایط آب‌و هوایی مناسب، تولیدشان افزایش یافته است. ناوگان برداشت گندم هم با ۱۶۰ دستگاه کمباین در حال برداشت این محصول مهم در منطقه است. رسول سعیدیان رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: امسال میانگین برداشت گندم در اراضی این شهرستان به علت شرایط مساعد آب و هوایی و بارندگی مطلوب حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸۵ هزار تن گندم در مهاباد تولید شود. برداشت گندم از مزارع منطقه تا نیمه دوم مرداد ماه ادامه دارد.