اشک‌ها جاری است، اما در میان این اندوه غروری بزرگ موج می‌زند، غرور داشتن آقای شهید ایران که دانش آموخته مکتب سیدالشهدا علیه السلام است و تا آخرین نفس برابر یزیدیان زمان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، امروز قامت ایران، به احترام مردی برافراشته است که عمر خود را در مسیر عزت، امنیت و سربلندی این سرزمین گذراند.

اشک‌ها جاری است، اما در میان این اندوه غروری بزرگ موج می‌زند، غرور داشتن آقای شهید ایران که دانش آموخته مکتب سیدالشهدا علیه السلام است و تا آخرین نفس برابر یزیدیان زمان ایستاد.

امروز ملت امام حسین علیه السلام از دلتنگی خود برای سید الشهدای انقلاب اسلامی می‌گویند.