

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ که از دهم تیرماه به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند آغاز شده بود، سه‌شنبه ۱۶ تیر با قهرمانی چین به پایان رسید.

تیم‌های کره جنوبی و تایلند نیز به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران نیز با کسب یک پیروزی و تجربه پنج شکست در رتبه دوازدهم این رقابت‌ها قرار گرفت.

در آخرین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

قرقیزستان ۳ – هند صفر (۳۲ بر ۳۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)

اندونزی ۳ – مغولستان یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۷)

استرالیا ۳ – ازبکستان یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۷ بر ۲۵)

قزاقستان صفر – ویتنام ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

ایران ۲ – هنگ‌کنگ ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۱۲ بر ۱۵)

تایلند ۳ – ژاپن ۲ (۱۴ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۲)

چین تایپه صفر – فیلیپین ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

کره جنوبی صفر – چین ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

رده‌بندی نهایی ۱۶ تیم شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا به قرار زیر است:

۱ - چین

۲ - کره جنوبی

۳ - تایلند

۴ - ژاپن

۵ - ویتنام

۶ - قزاقستان

۷ - اندونزی

۸ - مغولستان

۹ - فیلیپین

۱۰ - چین تایپه

۱۱ - هنگ کنگ

۱۲ - ایران

۱۳ - استرالیا

۱۴ - ازبکستان

۱۵ - قرقیزستان

۱۶ - هند