فرزندان ایران اسلامی این روز‌ها با حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید امت میدان داری می‌کنند تا ضمن ادای دین به رهبر شهید امت، به جهانیان بگویند ملت امام حسین (ع) هستند و تا آخرین نفس برابر دشمنان این مرز و بوم می‌ایستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، این ملت با سوگ آشناست، از دفاع مقدس تا جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم، از خرمشهر تا میناب، داغ بر دل این مردم کم ننشسته است.

اما جنس داغ آقای شهید ایران فرق می‌کند، داغی است از نوع یتیمی ...

فرزندان ایران اسلامی این روز‌ها با حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید امت میدان داری می‌کنند تا ضمن ادای دین به رهبر شهید امت، به جهانیان بگویند ملت امام حسین علیه السلام‌اند و تا آخرین نفس برابر دشمنان این مرز و بوم می‌ایستند.