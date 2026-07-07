جو آرام و پایدار در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان، گفت: جو استان تا اوایل هفته آینده آرام و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان، گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، تا اوایل هفته آینده باتوجهبه حاکمیت شرایط پایدار، شاهد جوی آرام و پایدار را در منطقه خواهیم بود.
راضیه پیله وران افزود: در این مدت در ساعاتی از بعد از ظهر گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پیش بینی شده است.
پیله وران گفت: از نظر نوسانات دما شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود؛ لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.