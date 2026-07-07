به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چهارمین روز از مراسم وداع و بدرقه با قائد شهید امت، شهر مقدس قم میزبان رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان بود.

امروز مردم ایران اسلامی پیکر مطهر امام مجاهد شهید را از پس از اقامه نماز توسط آیت الله العظمی جوادی آملی در مسجد مقدس جمکران تا حرم نورانی کریمه اهل بیت (ع)، حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع تاریخی کردند.

مردم بصیر ایران در بدرقه تاریخی قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، با در دست داشتن پرچم‌های یالثارت الحسین (ع) و یا لثارات الخامنه‌ای (ره) فریاد انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را فریاد زدند و بیعت مجدد خود را با خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.