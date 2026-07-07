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شبکه المیادین از ورود هیئتهای بینالمللی به نجف اشرف و پیشبینی مشارکت میلیونها نفر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با ورود هیئتهای بینالمللی به نجف اشرف مقدمات امور برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به پایان رسید و انتظار میرود که میلیونها نفر در این مراسم شرکت کنند.
المیادین همچنین از توجه گسترده رسانههای غربی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف اشرف خبر داد و افزود: ورود هیئتهایی از استانهای مختلف عراق برای مشارکت در این مراسم همچنان ادامه دارد.
در همین ارتباط، بخش اطلاعرسانی دفتر نخست وزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست وزیر، روز چهارشنبه را به دلیل همزمانی با مراسم تشییع پیکر حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای مرجع عالیقدر و رهبر جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی اعلام کرد.
بر اساس اعلام مقامات عراقی، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیتالله خامنهای، صبح چهارشنبه از کوفه تا نجف و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) در شهر کربلای معلی و در حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.