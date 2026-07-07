مدیرکل غله استان قزوین از خرید تضمینی ۱۴۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: مطالبات گندم‌کاران به ارزش ۶.۲ همت در حال پیگیری برای پرداخت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، عباس رحمانی مدیرکل غله استان قزوین با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: این طرح از ۲۳ خردادماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر محصول مازاد کشاورزان در ۲۴ مرکز خریداری می‌شود و تاکنون ۱۴۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین ثبت و خریداری شده است.

رحمانی با بیان اینکه کیفیت گندم‌های تحویلی مطلوب بوده است، گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، آسیب دانه‌ها بسیار کم گزارش شده و روند تحویل محصول در شرایط مناسبی قرار دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قزوین ادامه داد: میزان خرید در هر مرکز نسبت به سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده استقبال و تحویل مناسب محصول از سوی کشاورزان است.

وی همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: مطالبات کشاورزان استان به مبلغ ۶.۲ همت در حال پیگیری برای پرداخت است و اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

رحمانی در پایان با اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در استان، بر تداوم روند خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان تأکید کرد.



