به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دفتر رسانه‌ای شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق عراق، پیام وی را درباره تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر کرد.

در این پیام آمده است:

امشب، شب استقبال از پیکر بنده‌ صالح، عالم عابد و سید و رهبر است.

او را با دل‌هایی اندوهگین و چشمانی گریان می‌پذیریم اما با اراده‌ای برحق و سخنی راستین، بر پیمان خود پایداریم؛ و فردا عراق او را تشییع می‌کند؛ تمام عراق؛ مسلمانان، مسیحیان، صابئی‌ها، ایزدیان، عرب‌ها، کردها، ترکمان‌ها و شبک‌ها، شیعه و سنی.

تا یک پیام واحد بفرستند: که ما در روزگاری هستیم که حق از باطل جدا شده است؛ هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.

«و لیحق الحق، ویبطل الباطل ولو کره المجرمون». (تا حق ثابت گردد و باطل نابود شود، هرچند که مجرمان کراهت داشته باشند.)