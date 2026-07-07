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دفتر رسانهای شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق عراق، پیام وی را درباره تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دفتر رسانهای شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق عراق، پیام وی را درباره تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر کرد.
در این پیام آمده است:
امشب، شب استقبال از پیکر بنده صالح، عالم عابد و سید و رهبر است.
او را با دلهایی اندوهگین و چشمانی گریان میپذیریم اما با ارادهای برحق و سخنی راستین، بر پیمان خود پایداریم؛ و فردا عراق او را تشییع میکند؛ تمام عراق؛ مسلمانان، مسیحیان، صابئیها، ایزدیان، عربها، کردها، ترکمانها و شبکها، شیعه و سنی.
تا یک پیام واحد بفرستند: که ما در روزگاری هستیم که حق از باطل جدا شده است؛ هیچ شبههای وجود ندارد.
«و لیحق الحق، ویبطل الباطل ولو کره المجرمون». (تا حق ثابت گردد و باطل نابود شود، هرچند که مجرمان کراهت داشته باشند.)