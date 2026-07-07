پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری مقابل مصر به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و مصر از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سهشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که این مسابقه با پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید تا مدافع عنوان قهرمانی با یک بازگشت فراموشنشدنی به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کند.
یاسر ابراهیم (۱۲) و مصطفی زیکو (۶۷) برای مصر و کریستین رومرو (۷۹)، لیونل مسی (۸۳) انزو فرناندس (۳+۹۰) برای آرژانتین موفق به گلزنی شدند.
نیمه نخست برخلاف انتظار آرژانتین پیش رفت، مصریها دقیقه ۱۵ روی ارسال مروان عطیه و ضربه سر یاسر ابراهیم به گل رسیدند.
دقیقه ۲۱، لیونل مسی میتوانست بازی را به تساوی بکشاند که ضربه پنالتی او را مصطفی شوبیر، دروازهبان مصر دفع کرد. این دومین پنالتی مسی در این رقابتهاست که آن را از دست میدهد. پنالتی قبلی از دست رفته این ستاره آرژانتینی مقابل اتریش بود. نکته قابل توجه دیگر اینکه، شوبیر در بازی ایران برابر مصر هم پنالتی مهدی طارمی را مهار کرده بود.
در نیمه دوم، آرژانتین بازی را کاملا هجومی آغاز کرد و دنبال روزنهای برای باز کردن دروازه مصر بود، اما شاید خیلیها باور نمیکردند که مصر به گل دوم برسد، دقیقه ۵۸ هیثم حسن پس از دریبل دو بازیکن آرژانتین توپ را به محمد صلاح رساند و چهره سرشناس مصریها با پاس بینظیر، مصطفی زیکو را با دروازهبان آرژانتین در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند. البته خوشحالیها مصریها خیلی دوام نیاورد؛ چرا که پس از بازبینی صحنه، هیثم قبل از دادن توپ به صلاح مرتکب خطا شده است و به همین دلیل گل مردود اعلام شد.
در دقیقه ۶۷ هیثم حسن با برداشتن توپ به محوطه جریمه آرژانتین نفوذ کرد و آن را با یک پاس عرضی مقابل دروازه به زیکو داد تا مهاجم مصریها بالاخره گل دوم تیمش را به نام خودش ثبت کند.
آرژانتینی ها که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، دقیقه کریستین رومرو دقیقه ۷۹ با ضربه سر یکی از گلهای خورده را جبران کرد تا هیجان بازی بیشتر شود.
در دقیقه ۸۳ توپ در محوطه جریمه مصر در چند رفت و برگشت به مسی رسید و این بازیکن به زیبایی دروازه را باز کرد تا هم پنالتی از دست رفتهاش را جبران کند و هم این جام بدون او نماند. این هشتمین گل مسی در این جام بود و خودش را در صدر جدول گلزنان بالاتر از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه قرار داد.
آرژانتینیها که دست بردار نبودند، دقیقه ۳+۹۰ روی یک ضد حمله و با سانتر تماشایی لائوتارو مارتینس توسط انزو فرناندس با ضربه سر به گل سوم رسیدند تا کامبک رویایی بزنند. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا رویای مصریها برای رسیدن به یک چهارم نهایی از بین برود.
فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی قضاوت این دیدار بود که مصطفی شوبیر، حمدی فتحی و مروان عطیه از مصر را با کارت زرد جریمه کرد. ضمن اینکه یکی از مربیان تیم مصر نیز اخراج شد.
آرژانتین در مرحله قبلی کیپ ورد را حذف کرده بود و مصر در ضربات پنالتی از سد استرالیا گذشته بود. مصریها که همگروه ایران در گروه G بودند، برابر شاگردان امیر قلعهنویی به تساوی یک - یک دست یافته بودند.
در پایان این بازی لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. کاپیتان آرژانتین اگرچه در جریان بازی یک پنالتی از دست داده بود، اما دومین گل تیمش را زد تا به آمار ۸ گل زده در این رقابتها برسد.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا میرود.