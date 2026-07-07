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مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب نمادی برای قدرت ایران

حضور میلیونی و حماسی مردم مومن ایرا برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر مجهاد شهید انقلاب، رسانه های جهان را به اعتراف در مورد قدرت ایران وا داشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۲۱:۴۵
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مسجد جمکران
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