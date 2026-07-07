مردم بصیر خوزستان در یکصد و بیست و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، با آرمان‌های امام مجاهد شهید تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در ایام مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) با حضور آگاهانه خود در یکصد و بیست و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، با آرمان‌های والای رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) تجدید میثاق کردند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) تاکید کردند.