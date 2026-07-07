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حضور گسترده و میلیونی ایرانیها در مراسم تشییع پیکر قاعد امت در شهر قم، بازتابی وسیع در رسانههای خارجی داشت و بهعنوان نشانهای از همبستگی و انسجام ملی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حضور گسترده و میلیونی ایرانیها در مراسم تشییع پیکر قاعد امت در شهر قم، بازتابی وسیع در رسانههای خارجی داشت و بهعنوان نشانهای از همبستگی و انسجام ملی مورد توجه قرار گرفت.
این حضور کمسابقه، صحنهای از اجتماع پرشمار مردم در یکی از مهمترین شهرهای مذهبی کشور را رقم زد و پیام روشنی از همراهی و وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشت.