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تهران دلتنگ آقای شهید

یک روز پس از وداع مردم پایتخت با رهبر شهید اجتماع شبانه مردم بوی دلتنگی برای رهبر شهید را می داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۲۲:۱۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ، رهبر شهید
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