

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در روز پایانی مرحله یک‌هشتم نهایی، از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه در ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید.

در پایان این دیدار و برای پنجمین بازی متوالی، لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. کاپیتان آلبی سلسته در روزی که تا آستانه حذف پیش رفتند، با پاس گل اول و زدن گل تساوی مسابقه، نقش برجسته‌ای در برتری تیم خود داشت.

مسی در روزی که دومین پنالتی خود در این جام را از دست داد، با گلزنی در این دیدار با ۸ گل به صدر جدول گلزنان صعود کرد.