فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی توسط مأموران کلانتری ۳۴ باغین و دستگیری راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ اکبر نجفی گفت: مأموران کلانتری ۳۴ باغین هنگام اجرای گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و پس از استعلام از سامانه‌های پلیس مشخص شد این خودرو از شهرستان سیرجان به سرقت رفته است.

وی افزود: مأموران با اقدام سریع و هوشیارانه، خودرو را متوقف و راننده آن را دستگیر کردند و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با تقدیر از هوشیاری و عملکرد به‌موقع مأموران کلانتری ۳۴ باغین، تأکید کرد: پلیس با اجرای گشت‌های هدفمند، رصد اطلاعاتی و برخورد قاطع با سارقان، با تمام توان در راستای تأمین امنیت شهروندان و حفظ نظم عمومی تلاش می‌کند.