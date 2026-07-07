رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط حدود یک تن کانسنگ معدنی قاچاق در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی ماموران یگان حفاظت این پارک خبر داد و گفت: متخلف این پرونده با دستور مقام قضایی دستگیر و محموله وی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حاتم شیرجنگ اظهار داشت:در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی و مستمر ماموران یگان حفاظت پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده ارسباران حوالی ساعت ۵ بامداد یک دستگاه خودروی باری نیسان که به صورت مشکوک در محدوده این منطقه حساس تردد می‌کرد توسط محیط‌بانان شناسایی و تحت رصد دقیق قرار گرفت.

وی افزود:بلافاصله پس از بررسی‌های اولیه میدانی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت اخذ دستور از دادستان محترم شهرستان کلیبر، خودروی مذکور توسط نیرو‌های یگان حفاظت، متوقف و راننده آن در محل دستگیر شد.

شیرجنگ گفت:پایش‌های شبانه‌روزی ادامه دارد و با هرگونه دست‌اندازی به منابع طبیعی برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پارک ملی ارسباران تصریح کرد:در جریان بازرسی از این خودرو، محموله‌ای به وزن تقریبی یک تن کانسنگ معدنی که به صورت غیرمجاز و قاچاق برداشت شده بود کشف و ضبط گردید.

شیرجنگ با تاکید بر عزم جدی و رویکرد بدون اغماض یگان حفاظت محیط زیست در تقابل با هرگونه تخلف و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی و زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل صورتجلسه و انجام هماهنگی‌های قانونی با دادستان شهرستان کلیبر، فرد متخلف به همراه محموله کانسنگ کشف‌ شده، جهت طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری تنگاتنگ و حمایت‌های مستمر دستگاه قضایی شهرستان کلیبر در برخورد قاطع با متعرضان به محیط زیست، بر تداوم و تشدید گشت‌ها و پایش‌های شبانه‌روزی ماموران اجرایی برای صیانت از سرمایه‌های بی‌بدیل طبیعی این منطقه تاکید کرد.