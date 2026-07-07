سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصویر یکی از تابلوهای نصبشده در کربلای معلا از مردم و دولت عراق بهخاطر مهماننوازی کریمانه از رهبر شهید انقلاب و اعضای خانوادهشان قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصویری از یکی از تابلوهای نصبشده در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در کربلای معلا، از مردم و دولت عراق برای مهماننوازی کریمانه از رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان قدردانی کرد.
آقای بقائی در پیامی، از فضای معنوی و استقبال پرشور عراقیها از این مراسم تجلیل کرد.
همزمان با حضور پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تابلوها و عکسنوشتههای متعددی در کربلا و نجف اشرف در خوشامدگویی به رهبر شهید امت و اعضای خانواده ایشان نصب شده است.