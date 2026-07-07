استاندار کرمان با اشاره به روند واگذاری اراضی به متقاضیان، بر ضرورت تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های آب و برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان در بازدید از سایت ۷۳ هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان بم، با اشاره به روند واگذاری اراضی به متقاضیان، بر ضرورت تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های آب و برق تأکید کرد و برای رفع مشکلات این پروژه قول مساعد داد.

دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جریان سفر به شهرستان بم از سایت ۷۳ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه و مشکلات موجود قرار گرفت.

وی افزود: در این بازدید اعلام شد تاکنون ۸۵۰ قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و ۴۵۰ قطعه نیز در قالب طرح جوانی جمعیت به واجدان شرایط واگذار شده است. همچنین برای ۱۱۰ قطعه پروانه ساختمانی صادر شده و متقاضیان در انتظار تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله آب، برق و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی هستند.

در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای خدمات زیربنایی و آماده‌سازی سایت برای آغاز عملیات ساخت‌وساز تأکید شد.