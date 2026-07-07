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عشق و ارادت مهمانان خارجی به آقای شهید ایران

امروز نه فقط ایرانی‌ها بلکه دلدادگان قائد شهید امت از کشور‌های مختلف خود را به قم رسانده و عشق و ارادتشان را به آقای شهید ایران نشان دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۲۲:۲۴
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مسجد جمکران
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