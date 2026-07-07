به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: نفوذ گل حفاری عصر امروز در قسمتی از خیابان نشاط نبش کوچه ۱۸در اثر فعالیت دستگاه حفاری خط ۲ مترو ی اصفهان کنترل شد.

شیشه فروش افزود: در ادامه روند حفاری تونل مکانیزه خط ۲ متروی شهر اصفهان ، با اعمال فشار لازم در جبهه حفاری دستگاه جهت جلوگیری از ایجاد نشست سطحی ،مقداری از سیال حفاری از جنس ترکیب آب و خاک بنتونیت به سطح زمین راه پیدا کرد که با تقلیل فشار بلافاصله نشت سیال قطع شد.

به گفته وی عملیات تمیزکاری و شستشو ی معبر با حضور عوامل مستقر پیمانکار در محل و نیز عوامل شهرداری و سازمان آتش نشانی ،انجام گرفت.

وی گفت:ترانشه های حفاری تاسیسات شهری می تواند نقاط مستعد راهیابی سیال حفاری به سطح زمین باشد.

شیشه فروش ادامه داد:ایمن سازی محل انجام و عوامل اجرائی تا پاکسازی کامل در محل خواهند بود.

سال گذشته نیز حادثه مشابه در این محور بوقوع پیوست که لازم است تدابیر لازم در پیشگیری از موارد مشابه توسط عوامل فنی شرکت مترو و پیمانکار صورت پذیرد.