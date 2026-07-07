پنجمین روز فعالیت اتاق وضعیت ستاد استانی بدرقه آقای شهید ایران
رئیس ستاد استانی «آقای شهید ایران» با تأکید بر شاخصهای ایمنی، سلامت، امنیت و سهولت ارائه خدمات، عملکرد ستادهای اسکان در تهران را مطلوب ارزیابی کرد و بر تداوم نظارت بر خدماترسانی در شهرهای قم و مشهد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس ستاد استانی «آقای شهید ایران» در پنجمین روز فعالیت اتاق وضعیت استان، با تأکید بر شاخصهای ایمنی، سلامت، امنیت و سهولت ارائه خدمات، عملکرد ستادهای اسکان در تهران را مطلوب ارزیابی کرد و بر تداوم نظارت بر خدماترسانی در شهرهای قم و مشهد تأکید کرد.
رحمان جلالی، رئیس ستاد استانی «آقای شهید ایران»، در پنجمین روز فعالیت حمایتی و نظارتی اتاق وضعیت استان، با اشاره به مهمترین اولویتهای ستاد در حوزههای ایمنی، سلامت، امنیت و تسهیل دریافت خدمات، اقدامات ستاد اسکان استان در منطقه ۱۲ شهر تهران را بسیار مطلوب و در شأن مردم پایتخت مقاومت جهان اسلام توصیف کرد.
در این نشست، تسهیل تردد ایمن در محورهای مواصلاتی استان، فعالیت شبانهروزی و کریمانه مواکب، مجتمعهای رفاهی ـ خدماتی و جایگاههای عرضه سوخت، همچنین برنامهریزی برای برگزاری مراسم پس از تدفین رهبر شهید در استان، از مهمترین محورهای مورد بررسی بود