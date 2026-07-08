مخبر: فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده است
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود نوشت:با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای
مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در آستانه تشییع تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای در کربلا و نجف، در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: امام شهید یک عمر برای وحدت اسلامی مجاهدت کرد و امروز مسلمانان، منطقه را به عرصه قدرت نمایی خود بر مدار پیکر مطهر آن عزیز ارتقا داده اند.
با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید.