مخبر: فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده است

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود نوشت:با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید