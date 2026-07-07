به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ علی الخطیب نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان که در صدر هیئتی برای شرکت در مراسم وداع با حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر سه‌شنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

شیخ علی الخطیب با ابلاغ سلام‌های گرم و پیام تسلیت علماء و مردم مقاوم لبنان به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در حملات تروریستی و ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تصویری به یاد ماندنی از انسجام و وحدت آحاد مردم ایران در دفاع از کیان ایران و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با تجلیل از مقاومت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور در مقابل متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، و همچنین صلابت و اقتدار مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، بر اهمیت موضع اصولی ایران در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی در استمرار حمایت از مردم مقاوم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور در مقابل متجاوزان و اشغالگران صهیونیست تاکید کرد و از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع پایان جنگ علیه لبنان و ضرورت عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیست از مناطق اشغالی لبنان قدردانی نمود.

شیخ علی الخطیب ابراز اطمینان کرد که دفاع حماسی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی، موجب تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مایه مباهات دوستان ایران و همه مردم منطقه و آزادگان جهان شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام‌های تسلی‌بخش علماء و طیف‌های مختلف مردم مقاوم لبنان، از ایستادگی مردم لبنان در برابر تجاوز‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی تجلیل کرد و بر استمرار حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان و پیگیری خاتمه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید کرد.