بیش از یک تن و ۸۰۰کیلوگرم افزودنی های خوراک دام تاریخ مصرف گذشته در نجف‌آباد توقیف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجف‌آباد گفت: یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم توکسین بایندر و دی‌کلسیم فسفات تاریخ مصرف گذشته، در جریان بازرسی کارشناسان این اداره از یک واحد تولید خوراک دام کشف و معدوم شد.

میثم استکی رئیس اداره افزود: در پی بازدید کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی این اداره از یک کارخانه تولید خوراک دام و طیور، مقدار ۵۰۰ کیلوگرم توکسین بایندر و ۱۳۵۰کیلوگرم دی کلسیم فسفات تاریخ مصرف گذشته کشف،توقیف و با نظارت کارشناسان دامپزشکی ضمن رعایت کلیه ضوابط بهداشتی از چرخه مصرف حذف شد.

استکی با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت خوراک دام، گفت: نظارت دامپزشکی بر تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، مصداق عینی شعار “از مزرعه تا سفره” است. تولید هرگونه مکمل و خوراک باید در شرایط استاندارد و تحت نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی انجام شود تا سلامت دام و در نهایت سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجف آباد همچنین با تأکید بر تداوم عملیات نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت غیرقانونی در حوزه دامپزشکی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی شهرستان ها اطلاع دهند.