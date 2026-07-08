به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز تشییع شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تهران، محفل بزرگ شعر عاشورایی با عنوان «نوای نینوا، از کربلا تا امتدادِ مقاومت» با حضور جمعی از برجسته‌ترین شاعران و ادیبان ایالت خیبرپختونخوا، شخصیت‌های دینی، فرهنگی و دوستداران اهل‌ بیت (ع) در سالن امام خمینی (ره) خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور برگزار شد.

این آیین ادبی و فرهنگی با حضور علی بنفشه‌خواه، سرکنسول ایران در پیشاور، حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ، علامه عابد حسین شاکری، مهمان ویژه سیدفیاض علی شاه، رئیس مشرق تی وی، مشتاق شباب به عنوان صدر مجلس، فیض علی فیض، کلثوم زیب، نویسنده ۵۰ کتاب و رئیس انجمن ادبی خواهران، اباسین یوسفزئی، چهره ادبی و رسانه‌ای ایالت خیبرپختونخوا، خانم بشری فرخ، رئیس کاروان ادبی حوا، روبینه معین، رئیس نهضت بانوان نهضت منهاج القرآن ایالت خیبرپختونخوا، جمعی از شاعران نام‌آشنای اردو، پشتو، فارسی و هندکو، صاحبان قلم و ادب، علما، دانشگاهیان، دوستداران انقلاب اسلامی و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا برگزار شد.

این محفل که در فضایی آکنده از اندوه، حماسه و معنویت برگزار شد، تلاشی برای پیوند دادن پیام جاودانه عاشورا با فرهنگ مقاومت اسلامی و تکریم مقام والای شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ شخصیتی که حاضران از او به عنوان ادامه‌دهنده راه امام خمینی(ره)، پرچمدار مقاومت و منادی وحدت امت اسلامی یاد کردند.

علی بنفشه‌خواه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با خوشامدگویی به میهمانان، اظهار کرد: امروز در این مجلس با شکوه گرد هم آمده‌ایم تا در خصوص رشادت‌ها و آزادگی مردان و زنانی گفت‌وگو نماییم که در طول تاریخ گذشته، حال و آینده سمبل آزادی و آزادگی بشریت هستند. شهدای کربلا مظهر بندگی و ایمان به خداوند تبارک و تعالی و نماد سرسپردگی به خداوند و تسلیم ولایت عصر خود، حسین ابن علی (ع) هستند. امام حسین (ع) تنها یک شخصیت تاریخی نیست؛ بلکه یک مکتب انسان‌ساز و الگوی آزادگی برای تمام بشریت‌اند. امام حسین (ع) در وصیت‌نامه تاریخی خود، هدف از قیامشان را «اصلاح امت»، «امر به معروف و نهی از منکر» و ایستادگی در برابر ظلم اعلام کردند. امام حسین (ع) بر اساس وظیفه دینی و مسئولیت الهی حرکت خود را آغاز کرد. پیام ایشان، پیامی غنی، عقلانی و در عین حال عاطفی بود که پشتوانه آن توحید، اخلاق و انسانیت است.

علی بنفشه خواه افزود: مکتب عاشورا و نهضت امام حسین (ع) به ما درس ایستادگی در برابر ظالم و استکبار می‌دهد. همانطور که استحضار دارید دستان پلید استکبار و استثمار غرب و صهیون جهانی به خون آزادمردان در محور مقاومت و از جمله رهبر معظم جمهوری اسلامی شهید مجاهد امام سید علی خامنه‌ای آغشته است. آن بزرگوار نیز در مکتب اسلام شریف و دین مبین اسلام تعلیم دید و به آنچه آرزو داشت و لایق آن بود، یعنی مقام عالی و شامخ شهادت نائل آمد و به همرزمان شهید خود پیوست.

علامه عابد حسین شاکری نیز در سخنانی با تبیین پیوند میان نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی ایران، تأکید کرد که هر دو بر پایه عزت، عدالت، آزادی و دفاع از کرامت انسانی استوار هستند.

وی افزود: شاعران و اهل قلم رسالتی بزرگ در انتقال پیام کربلا به جامعه دارند و می‌توانند با زبان هنر، فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را در میان نسل جوان زنده نگاه دارند.

در بخش دیگری از این مراسم، سیدفیاض علی شاه، مهمان ویژه برنامه با اشاره به نقش ادبیات مقاومت در بیدارسازی ملت‌ها اظهار کرد: شعر عاشورایی تنها مرثیه‌ای برای گذشته نیست، بلکه فریادی علیه ظلم و دعوتی برای دفاع از حقیقت در هر زمان و مکان است.

وی تأکید کرد: امروز نیز پیام کربلا در جبهه مقاومت اسلامی تجلی یافته و آزادگان جهان با الهام از مکتب امام حسین(ع) در برابر سلطه و استکبار ایستاده‌اند.

بخش اصلی این محفل به شعرخوانی شاعران برجسته و شناخته‌شده ایالت خیبرپختونخوا اختصاص داشت. شاعران حاضر با سرودن اشعار و مراثی در زبان‌های اردو، پشتو، فارسی و هندکو، جلوه‌هایی از حماسه عاشورا، مظلومیت اهل‌بیت (ع)، فرهنگ ایثار و شهادت، وحدت امت اسلامی و استمرار راه مقاومت را به تصویر کشیدند.

بسیاری از اشعار قرائت‌شده، با الهام از نهضت کربلا، یاد و خاطره شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشتند و ایشان را نماد استقامت، عزت و دفاع از آرمان‌های اسلامی معرفی کردند.

در پایان این آیین، از مشارکت شاعران، ادیبان و شخصیت‌های فرهنگی حاضر قدردانی شد و برگزارکنندگان بر استمرار برگزاری محافل ادبی با محوریت فرهنگ عاشورا، مقاومت، وحدت امت اسلامی و گسترش تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و فرهیختگان پاکستان تأکید کردند.